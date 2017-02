neues deutschland: Linker brasilianischer Abgeordneter Wyllys für breite Front der Linken gegen rechten Präsidenten Temer

Berlin (ots) - Nach Ansicht des linken brasilianischenAbgeordneten Jean Wyllys ist die bisher achtmonatige Amtszeit desrechten Präsidenten Michel Temer desaströs. Temer war durch einAmtsenthebungsverfahren gegen Dilma Rousseff an die Staatsspitzegelangt. "Die ökonomischen Probleme haben sich seitdem verschärft unddie Ungleichheit hat zugenommen. Dies sieht man auch daran, dass dieArbeitslosenquote gestiegen ist", sagte Wyllys der in Berlinerscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Freitagausgabe). MitRousseffs Abgang gingen 13 Jahre Regierung unter Führung der linkenArbeiterpartei PT zu Ende. "In meiner Partei gibt es viele PT-Gegner,ich bin es nicht. Ich glaube auch, dass die öffentlichen Figurenmeiner Partei keine PT-Gegner sind. Es ist Zeit, dass wir eine breiteFront der Linken für allgemeine und direkte Wahlen bilden",beschreibt der Abgeordnete der Partei Sozialismus und Freiheit (PSOL)die zentrale Herausforderung. Der offen schwul lebende Wyllysplädiert für eine umfassende Erneuerung des Begriffs Sozialismus:"Für mich ist ein Arbeiter, der auf der Straße für würdevolle Arbeitund einen besseren Lohn kämpft, aber seine Frau schlägt oder seinenschwulen Sohn aus dem Haus wirft, kein Linker. Sozialismus hat keineGrenzen. Entweder Sozialismus kommt mit Freiheit oder er macht keinenSinn."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell