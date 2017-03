neues deutschland: Linker US-Publizist Sunkara: Kapital macht Druck auf Trump

Berlin (ots) - Der Großteil der US-Regierung von Präsident DonaldTrump ist nach Ansicht des Occupy-Aktivisten Bhaskar Sunkara "nichtsanderes als die gewohnte Interessenvertretung der 'business class'"."Der kapitalistische Staat und die kapitalistische Klasse üben mitZuckerbrot und Peitsche Druck auf Trump aus", sagte der Chefredakteurdes linken US-amerikanischen Politmagazins "Jacobin" im Interview mitder Tageszeitung "neues deutschland". Sollte Trump etwas unternehmen,das kapitalistische Profite einschränken könnte, "dann werdenKapitalvertreter das sofort zu stoppen versuchen", so Sunkara. TrumpsPolitik knüpft nach Sunkaras Meinung an eine Linie an, die bei denRepublikanern schon längst existiert. Die US-Republikaner seien keinekonservative Partei, wie es sie in Europa gibt, sondern sie liegen"weit rechts von den Mitte-rechts-Parteien in Europa" und hätten imWahlkampf Zuwachs durch rechte Populisten erhalten.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell