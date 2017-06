neues deutschland: Linken-Vorsitzende Katja Kipping: Bundesregierung unterläuft selbst das Pariser Abkommen

Berlin (ots) - Die LINKE-Vorsitzende Katja Kipping kritisiert diedeutsche Empörung über Donald Trumps Ausstieg aus demKlimaschutzabkommen als Heuchelei. "Die Bundesregierung sollte sichbesser an die eigene Nase fassen. Wer die eigenen Klimaschutzzieleverfehlt, Vereinbarungen über Abgasbegrenzungen bei Autos in der EUaktiv torpediert und Braunkohlemeilern eine jahrzehntelangeVerschmutzungs-Garantie gibt, sollte sich Vorhaltungen gegen anderesparen", schreibt sie in einem Gastbeitrag für die Tageszeitung"neues deutschland" (Online-Ausgabe). Deutschland sei noch immer derglobale Braunkohleweltmeister und liege, in absoluten Zahlen, sogarvor Indien oder gar China: "Das Versagen der Bundesregierung in derKlimapolitik kommt einem stillen Austritt aus dem Pariser Abkommengleich." Deutschland sei daher kein Klimaschutzweltmeister ist,sondern "Weltmeister in der Klimaheuchelei."Die LINKE fordere daher schon lange ein ökologisch nachhaltigesKohleausstiegsgesetz für den Bund, das einen Strukturwandelfonds zursozialen Absicherung der im Braunkohletagebau Beschäftigenbeinhaltet, so Kipping Auch Umweltschutzministerin Barbara Hendrickshabe vergangenes Jahr "einen halbwegs sinnvollen Plan" zum schnellenKohleausstieg vorgelegt, "der dann von GabrielsWirtschaftsministerium und von Merkels Kanzlerinnenamt zerschossenwurde." Die Dramatik der Klimafrage habe eine derart historischeDimension, dass selbst die größte Parteien-Koalition im deutschenBundestag sie nicht schultern könne. Dafür brauche es starkeProteste, wie sie für den Herbst 2017 zu den Verhandlungen über dieUmsetzung des Pariser Klimaabkommens in Bonn angekündigt seien.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell