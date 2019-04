neues deutschland: Linken-Politiker Hunko: Gewaltsames Szenario in Venezuela muss verhindert werden

Berlin (ots) - Der Linken-Politiker Andrej Hunko hat die Kritik anseinem Treffen mit Venezuelas Präsidenten Nicolás Madurozurückgewiesen: "Ich hatte ursprünglich weder Gespräche mit Maduronoch dem Oppositionsführer Juan Guaidó eingeplant. Als sich dieMöglichkeit ergab, mit ihnen zu sprechen, habe ich zugesagt. Wersolche Gespräche ablehnt, hat entweder keine Ahnung voninternationaler Politik oder möchte eine gewaltsame Lösung", sagteHunko der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland"(Montagausgabe). Das Treffen mit Maduro war von Abgeordneten derRegierungskoalition in Berlin als »skandalös« und »peinlich«kritisiert worden. Auch Vertreter von Grünen und FDP warfen Hunkovor, sich instrumentalisieren zu lassen. "Ich halte die Empörung fürzutiefst heuchlerisch und aufgesetzt. Im Rahmen meiner Reise hatteich rund 30 Gesprächstermine mit Regierung, Opposition,Hilfsorganisationen, Menschenrechtsgruppen undPolitikwissenschaftlern", blickt Hunko auf seine zwölftägigeVenezuela-Reise zurück. Er plädiert für eine Lösung der Krise auf demWege des Dialogs unter Wahrung der Gewaltfreiheit. "Sanktionen undmilitärische Interventionsdrohungen werden die innenpolitische Lagenur weiter verhärten. Letzteres wird sogar von moderaten Teilen derOpposition so gesehen", beschreibt er seine Eindrücke. Deutschlandund Europa sieht er in der Verpflichtung, "uns entschieden gegendiejenigen zu stellen, die auf ein gewaltsames Szenario hinarbeiten."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell