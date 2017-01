neues deutschland: Linke-Politiker Korte fordert Runden Tisch zur Sicherheitsarchitektur

Berlin (ots) - Der Linke-Politiker Jan Korte hat die Pläne vonBundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und BundesjustizministerHeiko Maas (SPD) zur Verschärfung von Gesetzen zum Schutz vorsogenannten Gefährdern scharf kritisiert. Keiner dieser Vorschlägehabe "einen relevanten Bezug zum Anschlag in Berlin oder einentatsächlichen Effekt für die öffentliche Sicherheit", schreibt derVizefraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag in einem Papier, dasdie in Berlin erscheinende Tageszeitung "neues deutschland" in ihrerOnline-Ausgabe veröffentlicht. Die als Lösung präsentierten Ideen derBundesregierung seien "gefährlich ineffektiv im Kampf gegen denTerror. Und dadurch ist der mit ihnen einhergehende Eingriff inFreiheit und Grundrechte erst recht unverhältnismäßig."Um als staatlicher Akteur aus der passiven Rolle der Reaktion aufterroristische Aktion herauszukommen und das Heft des Handelns wiederin die Hand zu bekommen, spricht sich Korte für einensicherheitspolitischen Runden Tisch "unter Einbeziehung allerRessorts, aller Bundestagsfraktionen, externen Organisationen,Expertinnen, Wissenschaftler und Juristen" aus. Um über eine neueSicherheitsarchitektur reden zu können, sei zugleich eine "externeund unabhängige Evaluation der seit 2001 verabschiedetenAnti-Terror-Gesetze unter dem Aspekt der Effektivität und destatsächlichen Nutzens bei der Verbrechensprävention und -verfolgung"notwendig. Diese müsse auch die "summierten Auswirkungen auf die inder Verfassung verbrieften Grundrechte und eine darauf basierendeVerhältnismäßigkeitsprüfung" enthalten. Die Linke fordere dies seitlangem.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell