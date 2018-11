neues deutschland: Linke-Fraktionschef Bartsch bekräftigt Einladung an SPD und Grüne zu Sozialstaatsdialog

Berlin (ots) - Dietmar Bartsch hat seine Einladung an SPD undGrüne zu einem Sozialstaatsdialog in einem Interview bekräftigt. DerFraktionschef der Linken im Bundestag hatte die Fraktionsspitzenbeider Parteien aufgefordert, nach Äußerungen über die Überwindungvon Hartz IV miteinander zu diskutieren. Dabei sprach er von den"drei Sozialstaatsparteien". Gegenüber der in Berlin erscheinendenTageszeitung "neues deutschland" (Dienstagausgabe) sagte Bartsch, erfinde es grundsätzlich "gut, dass endlich Leben in die Debatte kommt,wie man das schikanöse Hartz-IV-System überwinden kann.« Nun seikonkretes Handeln erforderlich. »Keine Partei hat alleinig eineMehrheit im Deutschen Bundestag. Deshalb wäre ein gemeinsames Agierenangeraten.« Zweifel am Reformwillen der beiden Parteien, die dasHartz-System in der Zeit der rot-grünen Koalition erst installierten,lässt Bartsch nicht gelten. »Wo sich Bewegung erkennen lässt, darfman nicht dumm in der Gegend herumstehen, sondern muss Gelegenheitennutzen. Es geht um Armutsbekämpfung, besonders auch um die Bekämpfungder zunehmenden Kinderarmut.«Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell