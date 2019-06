Berlin (ots) - Die Linke-Bundesvorsitzende Katja Kipping möchte inder Partei dafür werben, "den Kampf um neue linke Mehrheiten"aufzunehmen. Sie betonte im Gespräch mit der in Berlin erscheinendenTageszeitung "neues deutschland" zugleich, das solle geschehen, "ohneeinen Anpassungskurs zu fahren oder unseren Antimilitarismus undsozialistischen Kern in vorauseilendem Gehorsam zu entsorgen"."Stattdessen müssen wir immer wieder radikal die Eigentumsfragestellen", fügte Kipping hinzu, die die Partei seit 2012 gemeinsam mitBernd Riexinger führt. Zugleich müsse die LINKE zeigen, "dass wirbereit sind, die Veränderungen mit anderen umzusetzen". Darin siehtsie eine Chance, das in Ostdeutschland das verbreitete Gefühl derOhnmacht zurückzudrängen. Für grundlegende Veränderungen brauche esaußerparlamentarische Bewegungen, "aber auch andereRegierungsmehrheiten", sagte Kipping.In einem "neues deutschland" vorliegenden Diskussionspapier, mitdem Kipping die Debatte in der LINKEN befördern will, wie diese sichzur nächsten Bundestagswahl aufstellen sollte, erörtert sie zudeminterne Ursachen, die zum schlechten Ergebnis bei der Europawahl am26. Mai beigetragen haben könnten. Die LINKE war nur auf 5,5 Prozentder abgegebenen Stimmen gekommen. Sie vermutet, aufgrund derDifferenzen bezüglich der Haltung zur EU im Vorfeld der Wahl sei dieLINKE als "unsicherer Kantonist" wahrgenommen worden. Aus dieserErfahrung müsse sie Lehren ziehen. "Hier muss die Partei eine neueReife entwickeln, nämlich die Fähigkeit, sich für mutige Visionen zuentscheiden, sie auf wenige Eckpunkte zu verdichten und diesegemeinsam durchzuziehen", fordert Kipping.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell