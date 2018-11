neues deutschland: Linke-Abgeordneter Kessler kritisiert: Bundesregierung lässt zu, dass Medizinische Versorgungszentren durch Investoren übernommen werden

Berlin (ots) - »Die Bundesregierung sieht der Übernahme vonGesundheitseinrichtungen durch Großinvestoren tatenlos zu«,kritisiert der LINKE-Abgeordnete Achim Kessler gegenüber derTageszeitung "neues deutschland" (Freitagsausgabe). Der Sprecher fürGesundheitsökonomie der LINKE-Bundestagsfraktion bezieht sich dabeiauf die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage. DieBundesregierung sei nicht daran interessiert zu erfahren, wem diemittlerweile fast 3000 Medizinischen Versorgungszentren (MVZ)gehören. Da Finanzinvestoren über den Erwerb auch von kleinenKrankenhäusern das Recht erhalten, MVZ zu gründen, steht auf diesemWege nun auch die ambulante Versorgung für Kapitalinteressen offen.Auch das Potential der MVZ, die Versorgung in ländlichen undstrukturschwachen Gebieten zu verbessern, wird verschenkt, weil sichbislang nur 14 Prozent der Einrichtungen in ländlichen Gemeindenbefinden. Zudem arbeiten nur fünf Prozent aller Hausärztinnen undHausärzte in MVZ. »Die Entwicklung hin zu spezialisierten MVZ in derStadt bringt den Patienten, die um ihre künftige Versorgung bangen,herzlich wenig«, befürchtet Kessler.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell