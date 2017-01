Berlin (ots) - Radsprinterin und Olympiasiegerin Kristina Vogelaus Erfurt ist bei der Leserwahl der in Berlin erscheinendenTageszeitung "neues deutschland" bereits zum dritten Mal nach 2013und 2014 zur Sportlerin des Jahres gewählt worden. "Ich binunheimlich stolz darüber, dass der Bahnradsport mittlerweile so einehohe Anerkennung findet", sagte die 26-jährige Erfurterin imInterview mit "neues deutschland" (Freitagausgabe). Anders alsfrühere Bahnradprofis wie Jens Fiedler oder Michael Hübner könne sieauf Dauer immer noch nicht von ihrem Sport leben: "Aber es war immermein Ziel, dass meine Nachfolgerinnen vielleicht wieder in den Genusskommen, wenn ich es schon nicht mehr schaffen werde." Sportler desJahres 2016 wurde bei der nd-Wahl Turn-Olympiasieger FabianHambüchen, während sich Handball-Bundestrainer Dagur Sigurdsson unddie DHB-Auswahl über die Auszeichnungen Trainer des Jahres bzw.Mannschaft des Jahres freuen konnten. Der Breitensport-Sonderpreisdes überregionalen Blattes wird den Blindenfußballern des ChemnitzerFC verliehen - für ihr starkes Engagement gegen Diskriminierung. "Dasist eine wichtige Anerkennung unserer Arbeit", bedankte sichCFC-Blindenfußballer Jörg Fetzer.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell