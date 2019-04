neues deutschland: Lederer: Metropolen sind Gegengewicht gegen den Rechtsruck

Berlin (ots) - Berlins Vizesenatschef Klaus Lederer (Linkspartei)wirbt dafür, dass es im künftigen Europäischen Parlament starkeproeuropäische, demokratische linke Kräfte gibt. »Wir können die EUändern, sie sozialer und demokratischer machen«, sagte der Kultur-und Europasenator »nd.DieWoche«, der Wochenendausgabe derTageszeitung »neues deutschland«. Ohne eine starke soziale Dimensionund mehr Demokratie sei die EU ein zum Scheitern verurteiltesProjekt, so Lederer. Die Linke in Europa kritisierte der Politikerdafür, »generell noch sehr in nationalstaatlichem Denken gefangen« zusein. »Will ich Wählerinnen und Wähler überzeugen, dann muss ich übereine längere Zeit auch Flagge gezeigt haben und zwar die blaue mitden gelben Sternen.« Als »Gegengewicht« gegen den Rechtsruck siehtLederer europäische Metropolen wie Berlin, die sich gegen die»brutale Abschottungspolitik« wenden, »die das Mittelmeer zumMassengrab« für Geflüchtete mache.Alleine werden die Metropolen allerdings den Rechtsruck nichtaufhalten, es gelte zudem, in den ländlichen Räumen für progressivePolitik zu kämpfen, sagte Lederer. Der Vizesenatschef kündigte an,dass Berlin im Juni eine große Seebrücke-Konferenz derflüchtlingsfreundlichen Städte ausrichten werde. »Das wäre eindeutliches Zeichen gegen den Rechtsruck und gegen dieAbschottungspolitik, gegen die auf Ebene der europäischenMitgliedsstaaten kaum noch jemand seine Stimme erhebt«, erklärte derLinksparteipolitiker. Die Veranstaltung selbst steht unter derSchirmherrschaft des Regierende Bürgermeisters Michael Müller (SPD).Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell