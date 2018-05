neues deutschland: LINKE fordert Aufklärung nach Misshandlungsvorwürfen gegen Berliner Polizei in Einrichtung für junge Geflüchtete

Berlin (ots) - Die Jugendpolitische Sprecherin der Linksfraktionim Berliner Abgeordnetenhaus, Katrin Seidel, äußerte sich gegenüberder in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland"(Freitagsausgabe) bestürzt über den missratenen Polizeieinsatz ineiner Einrichtung für junge Geflüchtete. »Wir sind natürlich alleentsetzt und hoffen, dass es schnellstmöglich eine Klärung gibt«,sagte sie. »Ein solches Vorgehen, wie es in der Pressemitteilung desKJHV geschildert wird, ist völlig unangemessen. Das sind geschützteEinrichtungen, in die die Polizei nicht einzudringen hat.« Sieforderte eine lückenlose Aufklärung des Vorfalls, sowie Konsequenzenfür das Vorgehen der eingesetzten BeamtInnen.Die Verantwortliche des Trägers "Kinder- und Jugendhilfe-VerbundBerlin/Brandenburg" (KJHV) für die Arbeit mit Geflüchteten, MareikeRüggeberg, sagte gegenüber "nd", dass man derzeit rechtlicheSchritte gegen die beteiligten BeamtInnen prüfe. "Es geht darum, auchin Zukunft gemeinsam mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband einekonstruktive Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Polizei zugewährleisten", so Rüggeberg. "Mein Eindruck war, das fing auch erstmal gut an, bis zu diesem Einsatz."Am frühen Morgen des 9. Mai durchsuchten 13 BeamtInnen derBerliner Polizei eine Jugendwohngruppe des "Kinder- undJugendhilfe-Verbund Berlin/Brandenburg". Grund war ein wegen Raubesverdächtiger Jugendlicher, der in der Wohngemeinschaft lebte. NachPolizeiangaben wurden Beweismittel sichergestellt, die nunausgewertet werden. Nach der Durchsuchung mussten zwei der dreijugendlichen Bewohner im Krankenhaus behandelt werden. DiePressemitteilung der KJHV zu dem Polizeieinsatz löste nach Angabender Berliner Polizei ein internes Ermittlungsverfahren aus.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell