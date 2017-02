neues deutschland: LINKE-Politikerin Zimmer: Abgang von Schulz ermöglicht neue Allianzen im EU-Parlament

Berlin (ots) - Die Vorsitzende der Linksfraktion imEuropaparlament, Gabriele Zimmer, übt heftige Kritik am ehemaligenParlamentspräsidenten Martin Schulz (SPD). "Ich kenne keine eigenenInitiativen zur Durchsetzung sozialer Gerechtigkeit, die von MartinSchulz als EP-Präsident ausgingen oder demonstrativ von ihmunterstützt wurden", sagte Zimmer im Interview mit der Tageszeitung"neues deutschland" (Freitagausgabe). Die LINKE-Politikerin, die derFraktion Vereinte Europäische Linke/Nordische Grüne Linke (GUE/NGL)vorsteht, verwies zudem auf den »Fünf-Präsidenten-Bericht«, in demSchulz gemeinsam mit den Chefs der anderen EU-Institutionen eine»Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion« vorgeschlagen hatte,die auf eine »Troika für alle« hinauslaufen sollte. Das war"Neoliberalismus pur", so Zimmer.Der Wechsel von Schulz aus der Europa- in die Bundespolitik habeden Weg frei gemacht für neue Allianzen. "Nicht nur Portugiesen,Spanier, Italiener oder Franzosen, auch SPD-Abgeordnete in dersozialdemokratischen Fraktion haben mir gegenüber bestätigt, dass siees ernst meinen würden mit dem Angebot zur Zusammenarbeit."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell