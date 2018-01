neues deutschland: LINKE-Politikerin Kipping: Stopp von Rüstungsexporten würde Iranern helfen

Berlin (ots) - Nachdem die Bundesregierung »Besorgnis« angesichtsder Berichte über Todesopfer und zahlreiche Verhaftungen im Zuge derProteste in Iran geäußert hat, fordert die LINKE-Ko-Vorsitzende KatjaKipping von Schwarz-Rot, auf weitere Rüstungslieferungen in dieRegion zu verzichten. Die Bundesregierung müsse »ihre Kumpanei mitGewaltregimen« beenden. »Wer auf lukrative Wirtschaftsbeziehungen inIran setzt und weiter Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien liefert,demokratisiert keine Gesellschaften, sondern stützt nur diegegenwärtigen iranischen und saudischen Machteliten, die die Kriegeund die blutige Gewaltspirale in der Region befördern«, erklärteKipping gegenüber »nd«.Berlin sollte zudem allen etwaigen Interventionsplänen eine Absageerteilen. Dies wäre zusammen mit einem Stopp der Rüstungsexporte nachSaudi-Arabien »das demokratiepolitische Signal, das den Menschen inIran jetzt helfen würde«. Die Bundestagsabgeordnete erklärte sichdarüber hinaus solidarisch mit den zivilen Protesten in Iran. »Wenneine Regierung ihrer eigenen Bevölkerung jahrzehntelang viele,elementare Freiheiten verweigert, und die Menschen ins soziale Elendstürzt, gibt es ein demokratisches Recht auf gesellschaftlichenWiderstand.«Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell