neues deutschland: LINKE-Politiker Modrow: Beide koreanische Staaten brauchen Abrüstung

Berlin (ots) - Der LINKE-Politiker Hans Modrow hat sich für einemilitärische Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel ausgesprochen.Wenn der nordkoreanische Staatschef auf die Atomwaffen verzichtensolle, müssten aber auch die 35.000 in Südkorea stationiertenUS-Soldaten das Land verlassen, sagte Modrow im Interview mit derTageszeitung "neues deutschland" (Freitagausgabe). Modrow, der1989/90 Ministerpräsident der DDR war, führte kürzlich politischeGespräche über den Korea-Konflikt in Pjöngjang, Seoul und Peking.Über eine solche Abrüstung müsse es einen Vertrag geben, dieInteressen der Großmächte USA, China, Russland und Japan müsstenberücksichtigt werden. Nach Einschätzung Modrows hat Südkorea keinInteresse an schärferen Sanktionen gegen den Norden. Im Gegenteil,der Süden engagiere sich für ein Zurückfahren der Sanktionen. "Dennwenn sich ein reicherer Süden mit einem Armenhaus im Nordenvereinigen würde, wären das schwere Lasten. Kann man die aber vorherabbauen oder wenigstens reduzieren, dann dient das derWiedervereinigung", so Modrow.