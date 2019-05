neues deutschland: LINKE-Politiker Deniz Celik: Hamburgische Bürgerschaft verschleppt Aufklärung zum Tod von UKE-Psychiatriepatient

Berlin (ots) - Der LINKE-Abgeordnete Deniz Celik hat die fehlendeAufklärungsarbeit der Hamburgischen Bürgerschaft zum Tod desPsychiatriepatienten William Tonou-Mbobda im HamburgerUniversitätsklinikum Eppendorf (UKE) kritisiert. "DieAufklärungsarbeit wird verschleppt", sagte Celik der in Berlinerscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Dienstagausgabe).Hintergrund ist, dass in der vergangenen Woche ein Antrag derLinksfraktion auf Befassung mit dem Thema im Gesundheitsausschuss vonder Ausschussmehrheit mit der Begründung, dass die Ermittlungen nochliefen, abgelehnt wurde. "Die nächsten Bürgerschaftswahlen sollen imFebruar nächsten Jahres stattfinden. Die Regierungsfraktionen von SPDund Grünen haben selbstverständlich kein Interesse daran, dass nundie Versorgung in den Kliniken in Frage gestellt wird", sagte Celik.Tonou-Mbobda verstarb am 26. April. Zuvor soll er lautAugenzeugenberichten von Sicherheitskräften UKE misshandelt wordensein. Er wurde dann reanimiert und ins künstliche Koma versetzt."Neben den Medizinern des UKE sollen auch externe, unabhängigeInstanzen an der gerichtsmedizinischen Untersuchung des Verstorbenenteilnehmen", forderte Celik.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell