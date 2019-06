neues deutschland: LINKE-Politiker Christian Görke fordert Millionärssteuer

Berlin (ots) - Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (LINKE)hat die Wiedereinführung der seit 1997 ausgesetzten Vermögenssteuerin Form einer Millionärssteuer gefordert. Demnach sollPrivatvermögen, das oberhalb von einer Million Euro liegt, mit fünfProzent besteuert werden. "Das wirkt einerseits der steigendenVermögenskonzentration entgegen und sorgt zum anderen für erheblicheMehreinnahmen der öffentlichen Hand", schreibt Görke in einemGastbeitrag in der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neuesdeutschland" (Dienstagausgabe). Die Millionärssteuer sei im Vergleichzu Enteignungsverfahren zügig umsetzbar und gewährleiste, dassselbstgenutzte Eigenheime von der Steuer befreit bleiben. "WerChancengleichheit und soziale Gerechtigkeit schaffen will, mussReichtum begrenzen", sagte Görke im "nd".Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell