neues deutschland: LINKE-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus geht auf Konfrontationskurs zum Koalitionspartner SPD

Berlin (ots) - Der Fraktionschef der LINKEN im BerlinerAbgeordnetenhaus, Udo Wolf, geht erneut auf Konfrontationskurs zumKoalitionspartner SPD beim Thema Ausweitung der Videoüberwachung. »Esgibt die Einigungspflicht in der Koalition, und zu diesem Thema wirdes keine Einigung geben, wenn der Innensenator in irgendeiner Formvorschlägt, die Videoüberwachung im öffentlichen Raum auszubauen oderauszuweiten«, sagte Wolf der in Berlin erscheinenden Tageszeitung»neues deutschland« (Wochenendausgabe). Vor Kurzem war bekanntgeworden, dass die Senatsverwaltung von Innensenator Andreas Geisel(SPD) an einer Novelle des Allgemeinen Sicherheits- undOrdnungsgesetzes arbeitet, die wohl zum Ende der Sommerpause fertigsein soll.In diesem Zusammenhang hatte Geisel einen Vorstoß zurVideoüberwachung angekündigt. Linksfraktionschef Wolf sagte dagegen:»Im Koalitionsvertrag steht, dass wir auf eine Ausweitung derVideoüberwachung verzichten.« Die Debatte habe man auch nach demTerroranschlag auf dem Breitscheidplatz gehabt, damals habe man einumfangreiches Sicherheitspaket verabschiedet, so der Fraktionschef.»Statt Sicherheit vorzutäuschen und bürgerrechtliche unddatenschutzrechtliche Kollateralschäden in Kauf zu nehmen, geht esuns darum, mehr Sicherheit im Öffentlichen Raum zu schaffen«, sagteWolf dem »nd«.Die LINKE erklärte sich in diesem Zusammenhang bereit, erneut übermehr Personal und Ausrüstung für die Polizei zu sprechen. Sollten derInnensenator und die SPD indes versuchen, das Gesetz zur Ausweitungder Videoüberwachung mit einem anderen Partner im Abgeordnetenhausdurchzusetzen, beispielsweise mit der CDU, die derzeit einentsprechendes Volksbegehren unterstützt, sieht derLinksfraktionschef Rot-Rot-Grün am Ende. »Ich glaube aber, dass derInnensenator und auch der Regierende Bürgermeister wissen, dass dasein einmaliger Vorgang wäre, gegen den erklärten Willen derKoalitionspartner ein Gesetz einzubringen und das mit der Oppositionzu verabschieden - das ist ein absolutes No-Go«, erklärte Wolf.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell