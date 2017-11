neues deutschland: LINKE-Außenexperte Liebich für neuen europäischen Sicherheitsvertrag

Berlin (ots) - Für eine Wiederbelebung des Prinzips derFriedlichen Koexistenz spricht sich der außenpolitische Experte derLinksfraktion im Bundestag, Stefan Liebich, aus. Die LINKE setze sichfür ein kollektives Sicherheitssystem unter Einbeziehung Russlandsein, schreibt Liebich in einem Beitrag für die Tageszeitung "neuesdeutschland" (Montagausgabe). Um dies zu erreichen, könnten dieStaaten unter dem Dach der OSZE einen völkerrechtsverbundlichenVertrag über europäische Sicherheit verhandeln und vereinbaren. Dabeimüsse die Abrüstung wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden,gerade angesichts der Entwicklung von Cyberwaffen, Kampfdrohnen undautonomen Waffensystemen. Liebich erklärt, die LINKE sei wedertransatlantisch noch antiamerikanisch, weder russophob nochprorussisch, sondern stehe an der Seite der Friedensbewegung in denUSA und in Russland.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell