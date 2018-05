neues deutschland: LINKE-Anfrage: Bundesregierung hat keine Kenntnis über Weltkriegsmunition in Ost- und Nordsee

Berlin (ots) - Wie viele Seeminen, Bomben, Torpedos undanderweitige Munition aus den Weltkriegen in der deutschen Ost- undNordsee lagern, ist derzeit unbekannt. »Der Bundesregierung liegenkeine aktuellen Angaben zur Gesamtmenge der in Nord- und Ostseelagernden Munition vor", heißt es in der Antwort desBundesumweltministeriums auf eine Anfrage der LINKEN im Bundestag,die "neues deutschland" vorliegt.Der energiepolitische Sprecher der LINKEN, Lorenz Gösta Beutin,erhebt deswegen schwere Vorwürfe gegen die Große Koalition: »DieSeekarten sind bis heute nicht auf dem neuesten Stand.« In den1990ern seien Kampfmittelvorkommen sogar aus den Karten gelöschtworden, um das Problem kleinzureden.Die letzte Erhebung bezüglich Weltkriegs-Kampfmitteln in denGewässern vor der deutschen Küste stammt aus dem Jahr 2011. Demnachschwimmen noch 1,3 Millionen Tonnen an konventioneller Altmunition inder deutschen Nordsee und 300 000 Tonnen in der Ostsee. Hinzukommen insgesamt über 5000 Tonnen chemischer Altmunition. Allein 2017wurden deswegen 2688 Kampfmittel gefunden.Für den Offshore-Windkraft-Ausbau sind die Bomben und Minen lautLINKE-Politiker Beutin nicht nur gefährlich. »Die Beseitigungverzögert die Errichtung von Windkraftparks unnötig«, so Beutin.Dabei würden Millionenkosten für die Kampfmittelräumung über dieNetzentgelte auf die Stromkunden umgelegt. Beutin sieht andere fürdie Kosten der Beseitigung in der Pflicht: »Es sind dieRüstungsunternehmen, die für die Entsorgung der Altlasten ihrertödlichen Produkte zur Rechenschaft gezogen werden müssen.«Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell