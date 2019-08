neues deutschland: Krokodilstränen - Kommentar zum halbherzigen Kampf der Großen Koalition gegen Kinderarmut

Berlin (ots) - »Wir bekämpfen Kinderarmut«, verspricht die GroKoin ihrem Koalitionsvertrag. Doch die neuen Zahlen des ParitätischenGesamtverbands zeigen, wie sehr sich die verfügbaren Einkommen vonarmen, reichen und durchschnittlichen Haushalten mit Kindernauseinander entwickelt haben. Ja, die Zahlen sind von 2013, doch wieder Wohlfahrtsverband anmerkt, hat sich die Einkommensentwicklungauch in den Folgejahren kaum verändert. Der Trend bleibt: Die Armenwerden ärmer, während die Bessergestellten sich noch weiter vom Restentfernen.Die Krokodilstränen, die nun einige Politiker*innen angesichtssolcher Meldungen vergießen, sollten sie sich schenken. Sie habendiese Situation durch Kürzungen am unteren Rand verschärft oder sogarherbeigeführt. Stichpunkte: Wegfall von Sonderzuschlägen beim ALG II,die eben auch den Kindern zugutekamen. Auch die Reform desElterngelds von 2011 hat Erwerbslose schlechtergestellt. In denersten wichtigen Monaten bekommen sie in den meisten Fällen gar keinzusätzliches Geld mehr - bis auf kleine Sonderbedarfe. Und natürlichHartz IV selbst, das für viele Familien den Abstieg bedeutete.Auch die neueste Maßnahme der Großen Koalition, das Bildungs- undTeilhabepaket, wird entgegen dem Versprechen keine wirkliche Wende inpuncto Kinderarmut bringen. Viel zu selten kommt die knappe Leistungbei den Kindern an. Doch solange die Politik weiter mauert und nichtdie Hartz-IV-Sätze für alle erhöht, kann der Kampf gegen Armut nichtgewonnen werden.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell