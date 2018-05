neues deutschland: Kritik an Konzept der Entfristung von Arbeitsverträgen bei der Deutschen Post

Berlin (ots) - Stellen Sie sich vor, Sie brechen sich ein Bein.Das ist schmerzhaft und oftmals langwierig. Vielleicht verfolgt Siedas Pech und Sie erwischen auch noch eine der Grippewellen? SolltenSie einen befristeten Arbeitsvertrag bei der Deutschen Post haben,könnte zu der Sorge um Ihre Gesundheit noch die Sorge um IhrenArbeitsplatz kommen. Denn der Konzern macht laut einem vertraulichenKonzept eine Entfristung abhängig davon, ob ihre Beschäftigten inzwei Jahren mehr als 20 Tage krank waren. Oder zu langsam. Postbotendürfen demnach in drei Monaten nicht mehr als 30 Stunden länger fürihre Touren gebraucht haben als vorgesehen. Das ist ganz normalekapitalistische Praxis? Informell gehört es längst zur Praxis inUnternehmen, Beschäftigten, die während eines befristetenArbeitsvertrages häufig krank sind, keinen neuen Vertrag anzubieten.Kein Grund zur Aufregung also, wie der Sprecher des Konzernskommentierte? Im Durchschnitt sind Beschäftigte in Deutschland knapp15 Tagen krank gemeldet - in körperlich anstrengenden Jobsentsprechend länger. Postboten haben einen solchen Job undprotestierten in der Vergangenheit häufig gegen Arbeitsüberlastung,auch weil zu wenig Kolleginnen und Kollegen eingestellt werden. Stattdie Arbeitsbedingungen zu verbessern, setzt die Post in eineroffiziellen Vorgabe die Daumenschrauben an. Der Druck wird erhöht,sich im Zweifelsfall lieber krank zur Arbeit zu schleppen oder bessernicht zum Arzt zu gehen. Das ist nicht nur empörend, sonderngefährdet konkret die Gesundheit der Beschäftigten.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell