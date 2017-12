neues deutschland: Korrektur: Kambodschanische Oppositionelle Kanha Chhun: Akzeptieren das Verbot der größten Oppositionspartei CNRP nicht

Berlin (ots) - Die nach Deutschland geflüchtete OppositionelleKanha Chhun kämpft weiter gegen das Verbot der größtenOppositionspartei »Cambodia National Rescue Party« in Kambodscha:"Drei Millionen Menschen haben bei den letzten Wahlen für die CNRPgestimmt. Sie akzeptieren das Verbot nicht, für sie ist dieDemokratie nicht tot." Chhun fordert in der in Berlin erscheinendenTageszeitung "neues deutschland" (Freitagausgabe) die Umsetzung desFriedensvertrags von 1991, der unter den Augen der UN zwischenRegierung und Opposition abgeschlossen wurde. "Die CNRP hätte dieWahlen längst gewonnen, wenn sie nicht gefälscht geworden wären",kritisieiert sie. Chhun selbst musste wegen ihrer oppositionellenArbeit fliehen, ihr drohte die Verhaftung. Langzeitherrscher Hun Senunterdrücke Aktivisten wie Kem Lay oder Chea Vichea, die den Menschenbeigebracht haben, wie sie sich selbstbestimmt organisieren und fürihre Rechte kämpfen können. "Deshalb wurden sie vom Hun-Seng-Regimeermordet".Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell