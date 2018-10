neues deutschland: Konsequenzen ziehen - Kommentar zur Forderung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, den Mindestlohn auf 12 Euro anzuheben

Berlin (ots) - Es ist ein ganz besonderer Zeitpunkt, denBundesfinanzminister Olaf Scholz ausgewählt hat, um eine Anhebung desMindestlohns auf zwölf Euro zu fordern. Natürlich ist diese Forderungseitens der SPD nicht neu. Scholz hat sie selbst schon vor einem Jahrins Spiel gebracht. Und nach ihm auch andere SPD-Größen wie AndreaNahles und Thomas Oppermann. Doch dass der erneute Vorstoß jetztwenige Tage nach der Ankündigung von Bundeskanzlerin Angela Merkelkommt, nicht mehr als CDU-Chefin kandidieren zu wollen, zeugt davon,dass die SPD sich zumindest inhaltlich neu positionieren will. Wennsie selbst schon keine personellen Konsequenzen aus denLandtagswahlen in Bayern und Hessen ziehen möchte. Wenn es das ist,was mit einem »Zurück zur Sacharbeit« gemeint ist, dann ist das erstmal gut. Das Problem der SPD ist aber, dass die zwölf EuroMindestlohn nicht mit der Union zu machen sind. Von CDU und CSU wurdeScholz' Ansinnen auch gleich scharf zurückgewiesen. Zur Erinnerung:Erst vor ein paar Wochen stritt sich der SPD-Mann mitWirtschaftsminister Peter Altmaier wegen dessen Wunsch nachSteuergeschenken für Reiche und Unternehmen.Meinten es Scholz und seine Genossen wirklich ernst mit demMindestlohn, dann müssten sie also weitreichendere personelleKonsequenzen als die Union ziehen und die Koalition platzen lassen.Ansonsten beweist die SPD nur einmal mehr, dass sie sozial immer vielverspricht, aber nichts einhält.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell