neues deutschland: Konjunkturexperte Gustav Horn warnt vor Abschwächung des Wirtschaftswachstums

Berlin (ots) - Der Konjunkturexperte Gustav Horn warnt vor einerAbschwächung des Wirtschaftswachstums. "Die Stimmungsindikatoren sindbei Weitem nicht mehr so gut wie vor einem Jahr", sagt derwissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie undKonjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahenHans-Böckler-Stiftung im Interview mit der in berlin erscheinenden"neuen deutschland" (Mittwochausgabe) anlässlich derVeröffentlichungen der Wachstumszahlen für das erste Quartal 2018."Auch an der Börse hat es bereits kräftig geruckelt", so Horn."Aus rein binnenwirtschaftlicher Sicht könnte der Aufschwung nocheine Weile weiter laufen", meint Horn, der die Gefahren für dieKonjunktur vor allem in der schlechteren Stimmung im Welthandelsieht. "Ein wichtiger Grund für die schlechtere Stimmung und dasRuckeln an den Börsen sind die Auseinandersetzungen um dieinternationale Handelspolitik, die maßgeblich von US-Präsident DonaldTrump befeuert werden", erklärt der Ökonom. Vor allem Investorenseien zunehmend verunsichert, wie die Konditionen im Welthandelkünftig aussehen. Die Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Irandurch Trump habe diese Unsicherheit in den letzten Tagen nochverstärkt. "Dies sind alles Stimmungskiller, die letztlichentscheidend sein können", so Horn.Horn glaubt nicht, dass es zu einem abrupten Crash kommen wird."Stattdessen wird langsam das Tempo aus der Konjunktur entweichen,sodass wir dann mit deutlich niedrigeren Wachstumsraten rechnenmüssen. Aber wenn der Abschwung tatsächlich tiefer ist oder längeranhält, dann könnte das natürlich auch negative Effekte auf denArbeitsmarkt haben."