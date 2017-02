neues deutschland: Konjunkturexperte Andrew Watt: Schäuble will mit dem IWF an Bord mehr von Athen abverlangen

Berlin (ots) - Der Konjunkturexperte Andrew Watt ist im Vorfeldder IWF-Entscheidung zu Griechenland pessimistisch. "Am Ende wird mansich wahrscheinlich wieder auf einen Kompromiss einigen können",sagte der Forscher am gewerkschaftsnahen Institut für Makroökonomieund Konjunkturforschung dem "neuen deutschland" (Montagsausgabe).Leider werde dieser dem Land vermutlich wieder nicht bei derBewältigung seiner Krise helfen. "Griechenland braucht einePerspektive, dass es endlich wieder bergauf geht mit derWirtschaft."Am Montag berät der Internationale Währungsfonds (IWF) über dassüdeuropäische Krisenland. Es steht weiterhin die Entscheidung aus,ob der IWF sich am derzeit laufenden dritten Kreditprogramm fürGriechenland beteiligt. Vor allem Bundesfinanzminister WolfgangSchäuble (CDU) pocht darauf. "Schäuble glaubt offenbar, mit dem IWFam Bord mehr von Athen abverlangen zu können", erklärt dies Watt.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell