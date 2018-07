neues deutschland: Kongolesischer Menschenrechtler Bisimwa: Afrika muss sich gegen Ausbeutung durch internationale Konzerne wehren

Berlin (ots) - Der kongolesische Menschenrechtsanwalt SylvestreBisimwa hat die Regierungen Afrikas aufgefordert, sich gegen dieAusbeutung des Kontinents durch internationale Konzerne zur Wehr zusetzen. "Der Preis der Rohstoffe auf dem internationalen Markt stehtin eklatantem Widerspruch zu dem Lohn, den ein Coltan- oderGoldschürfer in der Region Kivu erhält", sagte Bisimwa der in Berlinerscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Dienstagausgabe).Seit über 20 Jahren tobt im Osten der Demokratischen Republik Kongo,ein Gebiet von der Größe Westeuropas, ein Krieg, in dem es umpolitische und wirtschaftliche Macht geht. Der SchweizerTheaterregisseur und Autor Milo Rau hat in einem symbolischenKongo-Tribunal drei exemplarische Fälle aus diesem Konflikt vor einerunabhängigen Jury verhandeln lassen. "Unser Projekt zielt auf eineKritik des Neokolonialismus ab", sagt Sylvestre Bisimwa. "Heute sehenwir, dass multinationale Konzerne durch die herrschenden Steuer- undFinanzregelungen auf allen Ebenen begünstigt werden. Dies geht aufKosten der Bevölkerung des Globalen Südens."Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell