neues deutschland: Kommentiert: Die Wirkung des Mladic-Urteils ist ungenügend

Berlin (ots) - Rund 160 Urteile sprach das InternationalenKriegsverbrechertribunal. Gestern erging das letzte in ersterInstanz: Lebenslänglich. Ratko Mladic, der militärische Führer derbosnischen Serben wurde für schuldig befunden, im jugoslawischenBürgerkrieg Völkermord sowie andere schwere Kriegsverbrechen begangenzu haben. Das Urteil war notwendig und ist konsequent. Doch wasbewirkt es dort, wo einst Nachbarn über Nachbarn so blutighergefallen sind? Wird es die seit Jahrzehnten wachsende Last vonLeid und Schuld abbauen helfen? Hilft es, über Feindschaft hinweg zuEhrlichkeit und damit zu Vertrauen zu gelangen? Kaum. Je nach eigenemKriegserleben bleibt Mladic Held oder Monster. Das mag sichverwachsen. Über Generationen. Langlebiger ist eine scheinbareAbsurdität. In den Gebieten des grausigen Geschehens ist derNationalismus heute größer als bei Ausbruch der Bürgerkriege.Vielgestaltige ethnische Ab- und Ausgrenzungen führten dazu, dass esweniger Kontakt und damit weniger Verständnis zwischen Angehörigenverschiedener Volksgruppen gibt. Die vor allem wirtschaftlichbegründete Hoffnungslosigkeit und das eigennützige politischeTaktieren der EU auf dem Balkan tragen dazu bei, dass sich Narbennicht schließen. Die Richter haben Mladic' Verantwortung für dieunvorstellbaren Massaker von Srebrenica und Sarajevo festgestellt.Was zu deren Erklärung noch fehlt, ist die Offenlegung vonKriegstagebüchern beteiligter NATO-Staaten.