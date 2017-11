neues deutschland: Kommentiert: Das Drama Schlecker

Berlin (ots) - Zwei Jahre Haft auf Bewährung. Es ist erstaunlich,dass Anton Schlecker dem Gefängnis entgeht - übrigens nur knapp, jedehöhere Strafe hätte nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werdenkönnen. Doch nicht so sehr die Gerichtsentscheidung selbst ist dieÜberraschung, sondern dass seine beiden Kinder ins Gefängnis kommen -sollte das Urteil rechtskräftig werden. Schließlich haben nichtwenige Zeugen im Prozess ausgesagt, dass ohne den Patriarchen an derSpitze des Familienunternehmens gar nichts ging. Der 73-Jährige habequasi allein über sein Milliardenimperium geherrscht und keinenWiderspruch geduldet. In dieser Manier hat er sein Unternehmen in denUntergang geführt und rund 25 000 Beschäftigte vor die Tür gesetzt.Viele von ihnen haben anschließend keinen gleichwertigen Job mehrbekommen. Ihr Schicksal hat weder den beratungsresistenten AntonSchlecker noch seine Kinder zu einer Entschuldigung bewogen - eineGeste, die sich die ehemalige Betriebsratsvorsitzende mehr gewünschthat als eine Haftstrafe. Vergessen werden darf aber auch nicht: ImDrama Schlecker wurden die »Schlecker-Frauen« nicht nur vomUnternehmen allein gelassen, sondern auch von der Politik. Zwarkündigten fast alle politischen Lager Hilfe an, doch die blieb aus.Eine Transfergesellschaft scheiterte am Widerstand der FDP. Solangesich hier nichts ändert, können Patriarchen wie Schlecker weiterwillkürlich walten. Auch wenn sie sich dabei mal eine Beule holen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell