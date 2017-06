neues deutschland: Kommentiert: Donald Trumps Kartenhaus

Berlin (ots) - Liest man die Gesprächsprotokolle des gefeuertenFBI-Chefs Comey, versteht man, warum die Macher der hochgelobtenTV-Politserie »House of Cards« um den sinisteren US-Präsidenten FrankUnderwood sauer auf Donald Trump sind. Fällt es ihnen doch immerschwerer, die Realität zu toppen. Selbst der republikanische SenatorJohn McCain nennt das bizarre, ja autoritäre Amts- undDemokratieverständnis seines Parteikollegen in der sogenanntenRussland-Affäre »verstörend«. Es stört aber auch zunehmend massiv aufallen anderen Politikfeldern und gefährdet das gesamte Gefüge derMachtkontrolle. Als der Präsident am Mittwoch für seinbillionenschweres Infrastrukturprogramm warb, eines seinerwichtigsten Wahlversprechen, interessierte das kaum jemanden. Alleswurde von den Vorwürfen überschattet, Trump habe versucht, Druck aufden obersten Polizisten des Landes auszuüben, um Ermittlungen zustoppen oder zu steuern. Tatsächlich fehlt dem postfaktischenWahrheitsleugner jeglicher Respekt vor der Gewaltenteilung, daszeigten schon seine Reaktionen auf die juristischen Stoppschilder fürsein inhumanes Einreiseverbot. Mehr und mehr spricht dafür, dassTrump sein politisches Amt missbraucht hat, um die Justiz zubehindern. Auch in den USA eine Straftat. Allerdings ist der Weg zueinem möglichen Amtsenthebungsverfahren noch weit. Denn er führt überden Kongress, wo die Republikaner in beiden Häusern eine Mehrheithaben.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell