neues deutschland: Kommentar zur unterschiedlichen Wahrnehmung von Umweltkatastrophen: Brennpunkt Mumbai

Berlin (ots) - Die Welt schaut auf Texas. In dem US-Bundesstaathat der Hurrikan »Harvey« katastrophale Verwüstungen angerichtet.Städte wurden überschwemmt, Zehntausende mussten ihre Häuserverlassen, viele wurden obdachlos, es gab Todesopfer. Die Medienberichten darüber ausführlich, und nicht wenige Menschen hoffen,Präsident Trump möge erkennen, dass man mit der Natur keinen Dealmachen kann. Und dass die Aufkündigung des Weltklimavertrags einFehler war. In einer anderen Region der Erde herrschen ebenfallsapokalyptische Zustände. Vor allem Teile Indiens, aber auch Nepal undBangladesch werden in der Monsun-Saison von verheerendenÜberflutungen heimgesucht. Mehr als 1500 Menschen verloren dabei ihrLeben. Doch davon erfährt man in westlichen Medien nicht allzu viel.Über Texas sieht man lange Reportagen, über Indien liest manKurznachrichten. Es ist die Macht der Gewohnheit, Katastrophenjenseits der westlichen Hemisphäre weniger ernst zu nehmen und frohzu sein, dass sie uns nicht heimsuchen. Dabei steht der Westen in derVerantwortung: Sein Reichtum beruht zu einem Gutteil auf der Armut inAfrika und Asien, seine jahrhundertelange Lebens- undWirtschaftsweise ruiniert den Rest des Planeten. Das Mindeste, wasman verlangen kann, ist eine angemessene Berichterstattung über dieKrisen dieser Welt. Zumal die eine Wetterkatastrophe mit der anderenzusammenhängt. Auch wenn das im Weißen Haus geleugnet wird.