neues deutschland: Kommentar zur gestoppten Kreisreform in Brandenburg: Zwischen zwei Übeln gewählt

Berlin (ots) - Das war fünf Minuten vor der Angst: Am 15. Novemberhätte sich die rot-rote Mehrheit im Landtag womöglich die Kartengelegt, wenn ihr Gesetzespaket zur Kreisgebietsreform keine klare -oder gar keine - Mehrheit bekommen hätte. Dann wäre es verdammt engfür die Koalition geworden. Zu heftig war der Widerstand ausKommunen, kreisfreien Städten und Landkreisen, zu unsicher dasStimmverhalten der eigenen Genossen. Insofern folgte das, wasSPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke (und mit ihm Christian Görke vonder LINKEN) jetzt tat, dem einzig verbliebenen richtigen Schluss:Rettung durch Griff zur Notbremse. Der Regierungschef führte alsGrund die zunehmende Polarisierung im Streit um die weithinungeliebte Reform, die der Gesellschaft drohende Spaltung an. UndInnenminister Karl-Heinz Schröter, ein Verfechter des Projekts,räumte widerwillig ein: »Der Preis aber, hierfür den innerenZusammenhalt im Land zu gefährden, erscheint auch mir zu hoch.« Dabeihätte wenigstens SPD-Mann Schröter, viele Jahre Landrat imOberhavel-Kreis und gut vernetzt, wissen müssen, dass die meistenBrandenburger die Kreisreform ablehnen. Allem objektiven Nutzen zumTrotz. Weil sie für sich keine Vorteile darin erkennen, sehr wohlaber Nachteile. Und weil gerade die Koalitionspartner all die Sorgenund Einwände nicht ernst nahmen. Da war doch mal was bei Marx: Auchdie Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massenergreift ... Ja, aber eben erst dann.