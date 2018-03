neues deutschland: Kommentar zur besiegelten Großen Koalition: Neue Kleider

Berlin (ots) - Auch die neue Große Koalition ist eine pragmatischeKoalition. Das ist nicht das Schlechteste, das man von einerRegierung sagen kann. Immerhin haben die Beteiligten gemeinsam ausder letzten Wahl gelernt, dass die Menschen in Deutschlandausreichend verunsichert sind, den vermeintlich gestandenen Parteiendeutlich ihr Misstrauen zu erklären, wenn sie die Nase voll haben.Die Folge sitzt ihnen in Gestalt der AfD im Bundestag gegenüber. Sosind einige Vorhaben im Regierungsprogramm als Versuche zur Milderungsozialer Missstände zu werten, auch wenn sie diese nicht beseitigenwerden. Eine Art Bestätigung, dass die Koalition durch sozialeInvestitionen von sich überzeugen will, liefert FDP-Chef Lindner mitseinem Vorwurf, sie setze Geld als Schmiermittel ihrer Kooperationein.Das ist eine Kritik, die man wirklich nicht teilen muss. Lindnerverlangt eine Abkehr von staatlicher Verantwortung. Das Problemdieses Koalitionsvertrages ist vielmehr, dass er keines deridentifizierten sozialen Probleme lösen wird. Und manche Problemeunterbelichtet bleiben - Stichwort Klima. Menschen jedenfalls, diein Armut leben, Flüchtlinge und ihre Angehörigen, Pflegebedürftigeoder chronisch Kranke ohne den nötigen finanziellen Rückhalt werdenden beschworenen sozialen Anstrich des Vertrags kaum bemerken, nichteinmal als Mäntelchen - so wenig wie des Kaisers neue Kleider. Ob dieZeiten sozialer werden, kann man messen. Zum Beispiel an der Längeder Schlangen, die sich an den Tafeln bilden. Oder denKleiderkammern.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell