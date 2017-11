neues deutschland: Kommentar zur Weltklimakonferenz: Scham reicht nicht aus

Berlin (ots) - Die Erwartungen sind hoch an die von derBundesregierung als »echte Arbeitskonferenz« angekündigteInternationale Klimakonferenz in Bonn. Dabei sind die politischenVorgaben durch das Pariser Klimaabkommen gesetzt - jetzt geht es andie Umsetzung der 2015 vereinbarten Ziele zur Reduzierung derErderwärmung. Konkret heißt das: Welche der von den Staatengetroffenen Maßnahmen wird wie berechnet? Denn schließlich muss dieWettbewerbsfähigkeit gewahrt bleiben.Damit die Staaten ihre freiwilligen Maßnahmen tatsächlichumsetzen, setzt die Klimadiplomatie auf Scham. Eben jenes Gefühl, dasMenschen die Röte ins Gesicht treibt, auf dass auch jeder mitbekommt,wenn sich jemand ertappt fühlt. Denn genau das macht das Wesen derScham aus: Sie braucht das Publikum. Wir schämen uns nicht nur voruns selbst, sondern vor anderen.Sollten also am Ende der Klimakonferenz überprüfbare Kriterienverabschiedet worden sein, können die Staaten zukünftig internationalvorgeführt werden. Im Fall des Klimawandels etwa könnten sichStaatsoberhäupter und Wirtschaftsvertreter schämen vor denjenigen,die zwar wenig zur Erderwärmung beitragen, aber dennoch am meistenunter dem steigenden Meeresspiegel leiden - wie die Menschen imSüdpazifik. Doch solange gerade die Hauptverursacher sich bei allerHeuchelei noch selbst im Spiegel anschauen können, hilft allesVorführen nicht. Denn die Scham wird von der Ignoranz ganz locker indie Schranken gewiesen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell