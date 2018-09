neues deutschland: Kommentar zur Vergabe der Fußball-EM nach Deutschland: Spatz in der Hand

Berlin (ots) - Einig werden sich viele sein, dass die Vergabe derFußball-Europameisterschaft 2024 an Deutschland die bessere Wahl ist.Zu weit entfernt hat sich die Türkei von demokratischen Maßstäben,noch unsicherer ist die weitere Entwicklung des Landes unter demautoritären Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Das bedeutetjedoch nicht, dass Deutschland eine gute Wahl ist. Zur Erinnerung: ImSkandal um die Vergabe der WM 2006 nach Deutschland ermitteln nochimmer Staatsanwaltschaften. Am Anfang der EM-Bewerbung stand 2013 dieAbsichtserklärung des DFB - damals angeführt von Leuten wie demspäter wegen Korruption gesperrten Wolfgang Niersbach. Dessenkriminell-roten Faden hat Reinhard Grindel weitergesponnen. NachdemNiersbach Ende 2015 als DFB-Präsident nicht mehr tragbar war, nutztedessen Nachfolger Grindel ganz offen dessen Verbindungen in dieExekutivkomitees von FIFA und UEFA - um die EM 2024 nach Deutschlandzu holen.Dass Niersbach noch bis Ende 2016 auch im höchsten Gremium derUEFA sitzen durfte, sagt viel über den Verband, der jetzt die EMvergeben hat. Für dessen Präsident Aleksander Čeferin ist dieTürkei jetzt die Taube auf dem Dach. Den »maximalen finanziellenGewinn«, den er will, garantierte ihm nur die Türkei - durch Steuer-und Mietfreiheit während des Turniers. Ist Deutschland also nur derSpatz in Čeferins Hand? »Korruption kann man nirgendsausschließen«, meint Sylvia Schenk dazu. Die Sportchefin vonTransparency International begleitete den Bewerbungsprozess.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell