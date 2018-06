neues deutschland: Kommentar zur Verantwortung des Staates angesichts antidemokratischer Tendenzen in Teilen der Bevölkerung

Berlin (ots) - »So schade, wie es ist, es ist halt zu Ende. Ichkomm ja wieder«, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Ende ihrerBefragung durch den Bundestag. Wiederkommen und sich persönlich denFragen der Parlamentarier stellen, das sollte sie auf jeden Fall. Undnicht nur sie, sondern auch künftige Regierungschefs und -chefinnen.Regelmäßig, so oft wie möglich und institutionalisiert. Als kleinerBaustein zum Abbau der mittlerweile nicht nur mehr schleichendenEntfremdung zwischen Teilen der Bevölkerung (weit über Pegida und AfDhinausgehend) und der Demokratie. Diese hat laut BundespräsidentFrank-Walter Steinmeier in einem Interview mit der »Zeit«mittlerweile historische Dimensionen angenommen: »Demokratie verlangtKritik und braucht Opposition, aber manches in den sozialen Medienerinnert in der Sprache inzwischen an die Missachtung undVerächtlichmachung der demokratischen Institutionen in der WeimarerDemokratie.« Was danach mit welchen Folgen kam, ist bekannt.Deshalb dürfen die Bürger, die sich gegen Rechtsruck und einfacheAntworten stemmen, von den Repräsentanten des Staates und seinenInstitutionen nicht allein gelassen werden. Sie selbst müssen ebensodarum kämpfen, dass verlorenes Vertrauen zurückgewonnen wird. Dafürmüssen sie den Menschen wieder bieten, was dem neoliberalenKürzungswahn im Zeichen der Schwarzen Null zum Opfer fiel:Verlässlichkeit, Kompetenz, Erreichbarkeit - schlicht das Gefühl,nicht allein gelassen zu werden.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell