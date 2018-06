neues deutschland: Kommentar zur Verabschiedung des Entwurfs für den Bundeshaushalt 2019

Berlin (ots) - Das ist Große Koalition, wie sie leibt und lebt:Der nunmehr beschlussreife Haushalt 2018 versucht, es allenMinisterien recht zu machen, manchen (Verteidigung, Inneres) mehr,manchen (Entwicklung, Umwelt) weniger. Am erfolgreichsten sinddiejenigen, die am lautesten poltern: wie Ursula von der Leyen undHorst Seehofer. Und die anderen maulen auch nicht allzu heftig.Gefördert wird die Mittelschicht (mittels Baukindergeld) beimEigenheimbau, während arme Familien bei der Suche nach bezahlbaremWohnraum weiter im Stich gelassen werden.Politisch kann die ideenlose Strategie von Schwarz-Rot nur dannaufgehen, wenn die Steuereinnahmen sprudeln. Das ist der Sachzwangder offenbar unhinterfragbaren Schwarzen Null. Das gelingt, denn seiteinigen Jahren läuft die nationale und internationale Konjunkturrelativ gut, wobei auch noch Windfall Profits dank derNiedrigzinspolitik der EU-Zentralbank hinzukommen. Nur irgendwanngeht im Kapitalismus jede Schönwetterphase zu Ende. Dann wird beiCDU, CSU und SPD das Hauen und Stechen beginnen, wessen Ausgabenrigide gekürzt werden und wo es Steuererhöhungen gibt.Haushaltspolitik sollte aber nicht den Aufschwung oder Abschwungverwalten, sondern aktuelle Probleme lösen und klare Prioritäten fürZukunftsinvestitionen setzen. Die Große Koalition dagegen setzt aufideenloses "Weiter so" - in der Hoffnung, dass das Wetter bis zumEnde der Legislaturperiode schön bleibt.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell