neues deutschland: Kommentar zur SPD im Asylstreit: Welch ein Elend

Berlin (ots) - Nun haben sich CDU und CSU also geeinigt. Dassollten sie auch, hatten hochrangige SPD-Politiker immer wiedergemahnt und damit so getan, als gehe der Streit sie nichts an. Ganzso, als wäre egal, was sich durchsetzt, haben sie sich rausgehaltenund die Debatte laufen lassen. Statt für eigene Inhalte einzustehenund zu sagen, dass das, was die CSU vorschlägt, mit der SPD nie undnimmer zu machen sein werde, hat sie opportunistisch herumtaktiertund gehofft, der Asylstreit schade nur der Union. Dabei hätte sie dieCDU von links unter Druck setzen können und damit Merkel gegen dieCSU und das eigene inhaltliche Profil gleich mit stärken können.Und nun, SPD? Blöd, dass bei alldem etwas herausgekommen ist, wasSozialdemokraten unmöglich als Politik einer Regierung, an der siebeteiligt sind, wollen können. Erst wurde die gesamte EU aufflüchtlingsfeindlichen Kurs gebracht und nun kommen auch noch»Transitzentren« oben drauf, die die SPD zu Recht verweigert hat, alssie noch »Zonen« hießen.Mit ihrem indifferenten Raushalten hat sich die SPD in diestrategische Sackgasse manövriert, in der sie die unionsinterneEinigung abnicken muss, will sie nicht für das Zerbrechen derKoalition verantwortlich gemacht werden. Natürlich wird es nochkosmetische Änderungen geben, aber nach den bisherigen Prämissenbleibt der SPD nur die Option mitzumachen - bei einemRegierungsprogramm, das noch die letzten Reste des Asylgrundrechts imMittelmeer versenkt. Auf die Beine kommt die SPD so nicht.