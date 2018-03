neues deutschland: Kommentar zur Pflegereform und dem Defizit der Pflegekassen: Dringend nötige Hilfe

Berlin (ots) - Die Pflegereform zeigt erste Wirkungen. Nachdeminsbesondere Demenzkranke durch sie bessergestellt worden sind,stiegen damit einhergehend Ausgaben der Pflegekasse. Im vergangenenJahr schloss sie mit einem Minus ab, was auf Dauer problematisch ist.Denn bei den Leistungen, die jetzt die Kasse belasten, handelt essich keinesfalls um Zugaben, sondern um die elementare Versorgung vonBedürftigen. Es sind Hilfen, die schon lange notwendig gewesen wären,vielen aber verwehrt wurden.Dies ist freilich nicht das einzige Dilemma in der Pflege. Daraufdeutet der Personalmangel hin, der zulasten der Bedürftigen geht. Siemerken natürlich, wenn sie eher abgefertigt als gepflegt werden - vonBetreuung kann häufig keine Rede sein.Fraglos ist Pflegearbeit eine anspruchsvolle soziale Tätigkeit,die allerdings einen schlechten Ruf hat. Angesichts des Notstandskann fast jede und jeder - ganz gleich ob dazu geeignet oder nicht -binnen kurzer Zeit zur Hilfskraft ausgebildet werden.Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat nun eine bessere Bezahlungin Aussicht gestellt. Das wäre ein erster Schritt, damit müsste aberauch eine bessere Qualifizierung der Menschen einhergehen.Es gibt Leute, die sagen: »Schau dir an, wie mit den Altenumgegangen wird, und ich sage dir, was für eine Gesellschaft dasist.« Nun, für Deutschland gilt: Bei der Unterstützung vonBedürftigen wird nach wie vor geknausert.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell