neues deutschland: Kommentar zur Papst-Reise: Überhebliche Anschuldigungen

Berlin (ots) - Was ist Papst Franziskus nicht kritisiert worden auf seiner Reisenach Myanmar und Bangladesch. Er habe seine moralische Integrität und Autoritätverloren, weil er den Begriff »Rohingya« nicht verwendet habe und keinFlüchtlingslager besuchte, warfen ihm Medien und Menschenrechtsorganisationenvor. Dabei hatten ihn die Vertreter der katholischen Kirche in Myanmar explizitgebeten, dies zu unterlassen. Vertreter der Bischofskonferenz des Landes legtennahe, dass Berichte über ethnische Säuberungen in Rakhine nicht vertrauenswürdigseien. Franziskus hat in Myanmar das Wort Rohingya öffentlich nicht in den Mundgenommen. In den Gesprächen mit Militär und Regierungsvertretern die Situationaber angesprochen, ließ sein Sprecher durchblicken. In Bangladesh traf er sichmit Rohingya-Flüchtlingen. Es ist die moralische Empörung der Besserwisser, dieMenschen erst zu Heiligen erklären, um sie dann bei der ersten nichtgenehmenHandlung zu verdammen. Vor dem Papst geschah das in Myanmar auch Aung San SuuKyi, die sich um eine Lösung des komplexen Konflikts bemüht und derenMöglichkeiten dazu, genau wie die von Franziskus, völlig falsch eingeschätztwerden. Eine Auseinadersetzung mit dem Thema, dessen Schwierigkeiten, denLösungsansätzen und -versuchen, findet so nicht statt. Stattdessen werden Steinein den Weg gelegt. Wo moralisiert wird, verengen sich Spielräume, wird Austauschunmöglich. Vor den Kulissen genau wie dahinter.