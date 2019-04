neues deutschland: Kommentar zur Organspende: Nichtstun kann Leben retten

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Große Fragen sind zu berücksichtigen, wenn man dieBürger zur Organspende bewegen will. Es geht um ethische undreligiöse Vorbehalte, um den verfassungsrechtlichen Grundkonfliktzwischen persönlicher Freiheit und gesellschaftlichen Normen. Wie beider Impfpflicht muss am Ende die Entscheidung getroffen werden: Solldie Freiheit des Einzelnen über dem Interesse der Allgemeinheitstehen oder darf sie eingeschränkt und der Gemeinschaft unterworfenwerden? Das macht den Entwurf von Jens Spahn und Verbündeten sobemerkenswert. Weil er einem Systembruch gleichkommt - vielleichtsogar im Denken des Ministers, dessen Ansichten zuweilen eher vonRealitätsverlust zeugten. Die Freiheit zu entscheiden über seinenKörper, über das Ob einer Organspende, wird mit dem Gesetzentwurfnicht eingeschränkt. Doch er kehrt die Prämissen um. Und er baut aufmenschliche Bequemlichkeit. Sie ist ein mächtiger Verbündeter. Mitdem eigenen Tod beschäftigen sich die Wenigsten ohne Not, das heißt,so lange dieser ihnen nicht auf die Pelle rückt. Das wird sich auchmit einem neuen Gesetz nicht ändern. Nur führt Nichtstun derzeitdazu, dass die Zahl der Spender dem Bedarf nicht gerecht wird. Nunsoll es dazu dienen, die Leiden der Wartenden zu kürzen. Wer dies ausgewichtigen Gründen verweigert, hat ein Motiv zu widersprechen. Undihm bleibt die Wahl. Von einer Organspende abhängige Menschen habendiese nicht.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell