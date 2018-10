neues deutschland: Kommentar zur Nato-Großübung in Norwegen

Berlin (ots) - »Trident Juncture«, die gerade in und vor Norwegenbegonnene Großübung der NATO, wird keinesfalls von politischerKlugheit geleitet. Solch Machtgehabe, verbunden mit Hochrüstung, ist- egal wo es stattfindet - kein Beitrag, um in Europasicherheitspolitische Differenzen abzubauen. Da nützt es nichts, wennman im Brüsseler Allianzhauptquartier behauptet, das Kriegsspiel seigegen niemanden gerichtet. Ein Blick auf die Karte genügt, um zuerkennen: Lediglich ein Anlieger der Region ist nicht einbezogen. Dataugt auch das »Argument« nichts, dass Moskau vor allem mit derKrim-Besetzung einen Vorwand für die NATO-Operation bietet.Klar, Russland gehört ja nicht zur NATO, könnte man einwenden.Doch das gilt ebenso für Finnland und Schweden. Beide Staatenverstärken mit ihrer Teilnahme einen Trend. Sie rücken de facto immermehr von ihrer erklärten sicherheitspolitischen Neutralität ab. Warumaber scheut man in Helsinki und Stockholm die letzte, sinnvollerweisegemeinsam zu vollziehende NATO-Beitrittskonsequenz? Weil Russland mitnicht näher qualifizierten Konsequenzen droht? Wohl kaum. DieRegierungen zögern, weil nicht sicher ist, wie ein NATO-Beitritt beider Mehrheit der jeweiligen Bevölkerung ankommt. Anders als in Polenoder den baltischen Staaten sind viele Schweden und Finnen nichtgeneigt, sich - im Wortsinn - mit Haut und Haaren einer zunehmendabenteuerlichen Politik zu unterwerfen, die zum Gutteil von einemMann diktiert wird, der Donald Trump heißt.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell