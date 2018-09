neues deutschland: Kommentar zur Mietpreisbremse und dem das Versagen der Koalition, für preisgünstigen Wohnraum zu sorgen: Vorbild Wien

Berlin (ots) - Die vom Kabinett beschlossenen Maßnahmen zurMietpreisdämpfung im Wohnungsbestand sind - ungeachtet derberechtigten Kritik an ihrer Halbherzigkeit - kleine Schritte in dierichtige Richtung. Doch der entscheidende Hebel für die Linderung derdramatischen Wohnungsnot ist der Neubau, vor allem für Gering- undNormalverdiener, und da versagt die Regierung auf ganzer Linie. Stattkommunalen und gemeinnützigen Wohnungsbau umfassend anzukurbeln,werden Fördermilliarden für Gutverdiener (»Baukindergeld«) undprivate Investoren verteilt.Das gilt auch für den sogenannten sozialen Wohnungsbau, durch deneben kein dauerhaft preisgünstiger Wohnraum geschaffen wird. Vielmehrbeinhaltet dieses System lediglich eine temporäre Belegungs- undMietpreisbindung, nach deren Ablauf die Wohnungen dem »freien Markt«übergeben werden. Jahr für Jahr fallen mehr Wohnungen aus derSozialbindung, als neue gebaut werden. Daran wird sich wenig ändern,wenn diese Art der »sozialen Wohnraumförderung« weiter betriebenwird.Wie es anders geht, zeigt seit fast 100 Jahren der Gemeindewohnbauin Wien. Hier sind 40 Prozent des Bestandes an Mietwohnungpreisgebunden. Über solche Instrumente denkt die Bundesregierungnicht einmal nach. Und von der linken und grünen Opposition wird dieverstärkte Förderung des »sozialen Wohnungsbaus« verlangt. Obwohljeder wissen müsste, dass dies kein Weg zur Überwindung derWohnungskrise ist.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell