neues deutschland: Kommentar zur Mietenpolitik der Bundesregierung: Enteignen statt wegkaufen

Berlin (ots) - Mit 700 Wohnungen in der Berliner Karl-Marx-Alleehat sich die Deutsche Wohnen einen dicken Brocken geschnappt. Bleibtzu hoffen, dass sich der Wohnkonzern daran verschluckt. Zu symbolischsind die einstigen Arbeiterpaläste nicht nur für DDR-Nostalgiker, alsdass der rot-rot-grüne Senat daran einfach so vorübergehen könnte.Immerhin wurden die einst volkseigenen Blöcke vor einemVierteljahrhundert im Rahmen des Altschuldenhilfegesetzeszwangsprivatisiert. Die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung warfdamit nach den Fabriken, von denen nicht jede zwangsläufig hätteuntergehen müssen, auch noch Wohnungen oftmals windigen Investorenzum Fraß vor.Lukrativ macht solche Geschäfte natürlich der löchrigeMieterschutz, an dem etliche Bundesregierungen über Jahrzehnte hartgearbeitet haben - und offensichtlich bis heute nicht erkennen, dasssie bei Millionen Menschen existenzielle Ängste auslösen. Denn längstsind es nicht mehr nur die Geringverdiener, die Angst haben, ihreWohnung wegen der nächsten Mieterhöhung oder einer Kündigung wegenEigenbedarfs zu verlieren. Höhepunkt der zynischen Bürgerverachtungauf Bundesebene ist der Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU). Aufjeden Fall ist das Geschäft Wasser auf die Mühlen der Aktivisten, dieeine Enteignung der großen privaten Wohnkonzerne erreichen wollen.Dank der Investoren und der unsozialen Bundespolitik rückt ein Erfolgder Mietaktivisten in greifbare Nähe.