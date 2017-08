neues deutschland: Kommentar zur Libyen-Politik von Angela Merkel: Falscher Fokus

Berlin (ots) - Menschenrechts- und Asylorganisationen sind sichmit ihrer Einschätzung des EU-Türkei-Pakts weitgehend einig: DasAbkommen hebelt den Flüchtlingsschutz aus, Geflüchtete werdenschweren Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt. Doch der Paktfunktioniert im Sinne der in Berlin und Brüssel Regierenden: DieTürkei macht die Drecksarbeit, indem sie die Migranten von derEU-Grenze fernhält. Warum das Abkommen also nicht auch auf Libyenübertragen? Genau darauf drängte Merkel bei ihrem Treffen mitVertretern von UNHCR und IOM am Freitag. Eine stärkere Zusammenarbeitmit Libyen sei das Ziel. Diese solle sich so entwickeln wie die mitder Türkei. Frei übersetzt: eine geografische Ausdehnung derAbschaffung des individuellen Asylverfahrens, Rückschiebungen nachLibyen - in ein Land, von dem ein Oxfam-Bericht diese Woche noch alseiner »Hölle auf Erden« sprach. 50 Millionen Euro hat Merkel denOrganisationen für ihre Arbeit in Libyen in Aussicht gestellt. Besserals nichts. Aber ein besserer Flecken Erde mit »menschwürdigenZuständen« in Aufnahmeeinrichtungen ist damit nicht zu schaffen.Schon deshalb - und das weiß Merkel immerhin -, weil Libyen nicht wiedie Türkei ist. Das Land ist seit dem Sturz Gaddafis ein zerrissenesBürgerkriegsland, woran die westliche Militärintervention 2011Mitschuld hat. Der Fokus von Merkel ist somit falsch, weil er weiterauf Flüchtlingsabwehr setzt, anstatt auf Fluchtursachenbekämpfung.Menschen aus afrikanischen Staaten werden sich weiter auf diegefährliche Reise begeben.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell