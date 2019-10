neues deutschland: Kommentar zur Kritik an Julia Klöckner

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Berlin (ots) - Der Agrarbericht 2019 zeigt vor allem eins: Dieharsche Kritik an Julia Klöckner ist nicht fair. Denn so vieleVeränderungen gab es gar nicht in den letzten vier Jahren. In diesemSinne steht die Bundeslandwirtschaftsministerin mit ihrerArbeitsweise in einer Reihe mit ihren Vorgängern. BeispielSpekulationen auf Agrarland: »Alarmierend« nennt die CDU-Politikerindie Entwicklung, die seit Jahren besonders jungen Landwirten eineExistenzgründung verwehrt. Handlungsideen? Fehlanzeige. Doch dieaktuellen Bauernproteste richten sich nicht gegen das Nichtstun, dasder Bauernverband mit seiner Verweigerungshaltung jahrelangunterstützt hat. Die Wut der Landwirte richtet sich auch nicht gegeneine Verbandspolitik, die gesellschaftliche Debatten überLandwirtschaft zunächst ausgesessen, dann beschimpft und letztlichzögerlich aufgenommen hat. Nein, in der Kritik steht Klöckner, weilsie eine Entscheidung über Gülle auf den Äckern nicht längeraussitzen konnte. Zur Erinnerung: Die entsprechendeEU-Nitratrichtlinie wurde 1991 (!) verabschiedet. Deutschland hat dieUmsetzung lange hinausgezögert, trotz drohender Strafzahlungen.Letztlich brachte auch das Hin und Her von immer neuen Vorschlägenzwischen Brüssel und Berlin keinen Zeitgewinn mehr. Julia Klöcknermusste handeln, auch um Hunderte Millionen Euro Strafzahlungen zuvermeiden. Aktionismus sieht wahrlich anders aus. Die Agrarbranchemag teilweise zu Unrecht in der Kritik stehen. Aber sie kann überihre eigene Untätigkeit nicht mit lauten Treckerkonvoishinwegtäuschen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell