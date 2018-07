neues deutschland: Kommentar zur Krise der Europäischen Linken: Sammeln und Spalten

Berlin (ots) - Diese Nachricht konnten die Linken in Europa nunals Letztes gebrauchen: Mit dem Austritt der französischenLinkspartei des einstigen Sozialdemokraten Jean-Luc Mélenchon aus derEuropäischen Linkspartei wird das linke Spektrum uneiniger,unübersichtlicher. Und das in einer Zeit, da die Rechte in weitenTeilen des Kontinents entschlossen marschiert. Die Begründung mutetabsurd an: Die Sozialkürzungen der griechischen Regierung, geführtvon SYRIZA, seien nicht mehr hinnehmbar. Ja, die Tsipras-Partei hatRenten gekürzt, ins Streikrecht eingegriffen, Staatseigentumverkauft. Aber Mélenchon geht mit leichter Hand darüber hinweg, unterwelch brutalem Druck der EU-Großmächte SYRIZA stand und steht.Der Austritt aus der Europa-Linken löst kein Problem, schafft aberneue. Bei der Europawahl im nächsten Jahr wird nun neben denherkömmlichen Linksparteien und dem Varoufakis-Projekt DiEM25 einedritte linke Kraft um Stimmen kämpfen. Zudem gilt die durchauserfolgreiche Mélenchon-Bewegung, die auf seine Person zugeschnittenist, als Referenz und Vorbild für die angekündigte Sammlungsbewegungvon Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine. Diese soll, so dieInitiatoren, die Linke stärken, nicht spalten. Der Impulsgeber aberspaltet - sich ab. Und andere gleich mit. Das als Aufbruch zuverkaufen, dürfte schwer fallen. Denn der Grat zwischen Sorge um dieZukunft der Linken und politischem Egotrip ist hier sehr, sehrschmal.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell