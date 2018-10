neues deutschland: Kommentar zur Idee einer EU-Arbeitslosenversicherung: Automatische Destabilisatoren

Berlin (ots) - In Krisenzeiten soll man die automatischenStabilisatoren wirken lassen - so lautet ein Standardsatz vonFinanzpolitikern links der Mitte. Er besagt, dass es die Konjunkturstabilisiert, wenn die im Abschwung steigenden Sozialausgaben sowiesinkenden Steuereinnahmen und Sozialbeiträge nicht durchSozialkürzungen und Abgabenerhöhungen ausgeglichen werden. In derFolge muss die Haushaltspolitik steigende Defizite zulassen.Die EU hat diesen Mechanismus mit ihren absurdenMaas-tricht-Kriterien erheblich erschwert. Nach deren Logik sindDefizite böse, egal was sonst so in der Wirtschaft passiert. Dabeihat gerade das Extrembeispiel Griechenland die katastrophalen Folgengezeigt, wenn in die Krise auch noch hineingespart wird. Geradefinanzschwache Länder geraten dann in eine Abwärtsspirale, aus dersie aus eigener Kraft nicht mehr herauskommen können.Die Idee einer EU-weit finanzierten Arbeitslosenversicherung, diein Notfällen die zusätzlichen Kosten übernimmt, ist daherwirtschaftlich betrachtet sinnvoll. Vor allem aber ist es eine Frageder Solidarität in einer Staatenunion, dass den Schwachen wenigstensein bisschen unter die Arme gegriffen wird. Auf sozialen Zusammenhaltist die EU bisher so gar nicht getrimmt - und das machte die Eurozonederart anfällig für Finanzturbulenzen. Denn bisher wirkte zumindestin der Eurozone in Krisenzeiten etwas anderes: die automatischenDestabilisatoren.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell