neues deutschland: Kommentar zur Forderung des Deutschen Städtetags nach mehr Geld für die Betreuung von Kleinkindern

Berlin (ots) - Die Einführung eines Rechtsanspruchs für dieBetreuung von Kleinkindern vor fünf Jahren galt als Startschuss fürden Kita-Ausbau. Ohne Frage hat das den Nerv der jungen Familiengetroffen. Die meisten Mütter wollen heute nicht mehr jahrelang zuHause zu bleiben, um die Kinder zu betreuen, sondern sie drängenzeitig zurück in den Beruf. Dafür brauchen sie Betreuungsplätze.Doch eine Erfolgsgeschichte ist der Kita-Ausbau nur mitAbstrichen. Zwar wurden viele Tausende Plätze aus dem Bodengestampft, um den Bedarf zu decken, doch es hapert mitunter an derQualität der Betreuung. Fachkräfte fehlen, Leitungsaufgaben müssenquasi nebenbei erledigt werden. Kein Bundesland garantiert derzeitdie Betreuungsquoten, zu denen Erziehungswissenschaftler raten - weilden Ländern dies schlicht zu teuer ist.Insofern ist es richtig, wenn Kommunalverbände jetzt den Druck aufdie Länder und den Bund erhöhen, mehr Mittel für dieKleinkinderbetreuung bereitzustellen. In den Krippen, wo die Ein- undZweijährigen betreut werden, ist es besonders wichtig, auf einesorgsame Betreuung zu achten. Es macht nämlich einen enormenUnterschied aus, ob zwei Erzieherinnen sich um sechs Kinder kümmern,wie es wünschenswert wäre, oder um neun. Und es ist nichtunerheblich, ob sie ein Kind eingewöhnen oder zwei oder gar drei aufeinmal, wie es vielerorts Realität ist. Überforderungen gehören dannzum Alltag. Das Wohl der Kinder leidet, was bedenklich ist.