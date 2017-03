neues deutschland: Kommentar zur Einigung zwischen Lufthansa und PilotInnen: Kranich im ruhigen Flug

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Berlin (ots) - Eine fünf Jahre andauernde Auseinandersetzungscheint nun zu Ende. Lufthansa und die Vereinigung Cockpit haben sichgeeinigt. Die am Boden bzw. in der Kabine aktiven Gewerkschaftenver.di und UFO hatten das bereits vor Monaten geschafft. Entbranntwar der Streit, als Lufthansa Ende 2012 alle Tarifverträge gekündigthatte. Ergebnis der Hauruckaktion des Vorstands: Aus einereingeschworenen Familie von »Lufthanseaten« wurden drei Gruppen vonBeschäftigten mit drei Gewerkschaften in permanenterAuseinandersetzung. Das nun mutmaßliche Ende des langen Kampfes, derweit in die Gesellschaft und auch in die Politik strahlte,hinterlässt den geneigten Betrachter nachdenklich. Den Streiks inKabine und Cockpit folgten in einiger Regelmäßigkeit Forderungenbeispielsweise aus der Wirtschaft und den Unionsparteien nach einerEinschränkung des Streikrechts. Zudem zeigte sich, wie schädlich eswar und ist, dass die drei Gewerkschaften sich teilweise spinnefeindsind. In den letzten fünf Jahren führten die Beschäftigten einenAbwehrkampf. Das Ergebnis ist, dass die Verschlechterungen nicht soschlimm ausgefallen sind, wie es das Unternehmen gerne gehabt hätte.Die Belegschaft hat gezeigt, dass mit ihr zu rechnen ist. Aber nunmuss es darum gehen, auch selber wieder die Handlungsmacht zuübernehmen. Und das geht einfacher, wenn man an einem Strang ziehtund nicht an drei Fäden.