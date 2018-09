neues deutschland: Kommentar zur Einigung der Koalition im Fall Maaßen: Der rechte Geist bleibt

Berlin (ots) - Die Lösung, welche die Koalition im Fall Hans-GeorgMaaßen gefunden hat, geht am Kern des Problems vorbei. Union und SPDhoffen, das Gerechtigkeitsempfinden in der Bevölkerung nicht mehr zuverletzen, indem sie Maaßen doch keine Gehaltssteigerung zubilligen,sondern er in seinem neuen Posten im Innenministerium den gleichenLohn wie bisher erhalten wird. Zwar soll Maaßen nicht mehrStaatssekretär werden, aber auch als Sonderbeauftragter füreuropäische und internationale Fragen wäre er sehr einflussreich.Somit duldet die Bundesregierung einen Beamten in einerSpitzenposition, der sich zu den Ausschreitungen in Chemnitz wie einrechter Verschwörungstheoretiker geäußert hat. So hatte er Zweifel ander Echtheit der Informationen über Hetzjagden in der sächsischenStadt geäußert und in rechten Kreisen dafür Beifall erhalten.Die Koalitionspolitiker hätten zeigen können, dass sie ihrenSonntagsreden, in denen sie regelmäßig ein entschlossenes Vorgehengegen Rechtspopulismus ankündigen, Taten folgen lassen. Maaßen hättein den einstweiligen Ruhestand versetzt werden müssen. Dagegensperrte sich Innenminister Horst Seehofer, der Maaßens Dienstherr unddessen Bruder im Geiste ist. Es ist zu befürchten, dass Seehofereinen Nachfolger an der Spitze des Verfassungsschutzes installierenwird, der das Werk Maaßens und seiner Vorgänger fortsetzt. DerInlandsgeheimdienst hatte Rechtsradikalismus nie ernsthaft bekämpft,sondern zuweilen sogar gefördert.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell